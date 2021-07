Nuova medaglia per l’Italia alle olimpiadi estive che si stanno svolgendo a Tokyo. La piemontese Elisa Longo Borghini vince la medaglia di bronzo nella prova in linea di ciclismo femminile. L’atleta di Verbania è arrivata al terzo posto al termine di un’ottima prestazione caratterizzata, come ieri per gli uomini, dal caldo e dall’umidità. Medaglia d’oro … Leggi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it