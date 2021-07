La difesa è un reparto attorno a cui ruotano tante strategie in casa Lazio: Sarri plasma il suo reparto arretrato

Lo si è capito fin troppo bene in questi giorni di lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Per Sarri la difesa è un qualcosa di importante e fondamentale. Ed è per questo che si concentra molto sui movimenti del reparto arretrato. Ma l’attenzione non può non essere anche sui singoli.

Tralasciando i punti fermi Marusic, che ha parlato ieri in conferenza, e Acerbi, che il mister non vede l’ora di poter abbracciare, nel complesso le strategie devono ancora delinearsi. Gli occhi sono puntati su Kamenovic e Vavro, complici in un gol preso contro la Triestina. Il primo deve maturare, con Sarri che l”ha spostato dal centro alla fascia. Il secondo deve convincere a pieno. E intanto la finestra sul mercato è sempre aperta: Pezzella e Rugani i nomi. Ma la sensazione è che, se dovesse muoversi qualcosa, sarà solo a fine mercato.

