Mister Leonardo Semplici ha guidato per la prima volta il suo Cagliari in ritiro a Pejo e le prime prove sono state più che convincenti

Prima volta per mister Leonardo Semplici in ritiro a Pejo: un’occasione per prepararsi al campionato che verrà ma anche un’ occasione per conoscere meglio i suoi uomini e fare chiarezza su possibili dubbi. Il Cagliari, ora, si accinge a organizzarsi per le altre tappe della sua preparazione e il tecnico toscano non può che essere soddisfatto, così come dichiara sui suoi canali social:

«Concluso il nostro ritiro in Val di Pejo con una vittoria sul campo del Vicenza. Forza Casteddu!»

L’articolo Semplici e la fine del ritiro a Pejo: «Abbiamo concluso con una bella vittoria» proviene da Cagliari News 24.