Ottimo esordio per mister Parravicini sulla panchina del Renate. I brianzoli, alla prima uscita stagionale, hanno superato 1-2 il Brescia di mister Inzaghi sul campo di Darfo Boario Terme. Succede tutto nel primo tempo: le Pantere passano in vantaggio con il colpo di testa di Sorrentino sul cross di Ranieri al 16'. Le Rondinelle trovano il pari al 29' con il calcio di rigore di Aye. La rete che decide la sfida arriva al 41' con il tiro-cross di Galuppini che beffa il portiere bresciano. Nella ripresa spazio per tutti gli effettivi, con tanti ragazzi della Primavera in campo negli ultimi 20'.