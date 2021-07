Il Centro Meteo Lombardo ci spiega come finirà il weekend e come inizierà l’ultima settimana di luglio a Bergamo con il bollettino curato da Francesco Sudati.

ANALISI GENERALE

Mentre il centro-sud Italia è ancora interessato da una circolazione anticiclonica, al nord un flusso di correnti umide sud-occidentali sospinge alcuni impulsi perturbati, più attivi su Alpi e Prealpi.

Domenica 25 luglio 2021

Tempo Previsto: Al mattino molto nuvoloso su Alpi e Prealpi con rovesci e temporali sparsi, a cominciare dalle zone occidentali, in rapida estensione a quelle orientali e ai settori pedemontani di pianura. Altrove irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite. Dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi anche in pianura, localmente accompagnati da grandine di medie dimensioni, più probabili su milanese, bergamasco e bresciano. Non si escludono locali fenomeni di forte intensità. In serata schiarite sul settore orientale, ma insistenza dei fenomeni su quello occidentale.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 20 e 23 °C, con valori superiori nei grandi centri urbani. Massime in calo e comprese tra 28 e 32 °C (valori più elevati a est).

Lunedì 26 luglio 2021

Tempo Previsto: Giornata caratterizzata da tempo prima variabile e poi instabile, con occasioni per rovesci e temporali sia in pianura che in montagna, più frequenti nel corso del pomeriggio e della serata. Possibili locali grandinate e fenomeni di forte intensità, specialmente lungo le pianure orientali.

Temperature: Minime e massime in lieve diminuzione.

Martedì 27 luglio 2021

Tempo Previsto: Ancora giornata caratterizzata da tempo instabile con rovesci e temporali sparsi possibili su tutta la regione, specialmente lungo le zone alpine, prealpine e pedemontane. Tendenza a miglioramento dalla serata.

Temperature: Minime e massime senza variazioni di rilievo.