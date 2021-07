Come ieri, l’Italbasket del coach venafrano Capobianco parte con una vittoria e poi viene battuta nel secondo match di giornata.

Era iniziata bene oggi a Tokyo (3.40 ore italiane) per le ragazze del Basket 3×3 che si erano imposte sulla colleghe della Romania. L‘Italia ha dunque conquistato il secondo successo (dopo quello dell’esordio di ieri contro la Mongolia) nel torneo di basket femminile 3×3 superando per 22-14 le romene. Le azzurre erano obbligate a vincere per continuare a coltivare l’obiettivo della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Nel secondo match di giornata, come successo appunto ieri con la Francia, le Azzurre si sono arrese però alla Cina, che le ha superate per 22-13.

Domani si tornerà in campo con Giappone e Stati Uniti.

Foto fb di Italbasket