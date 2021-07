Per dare continuità all’iniziativa promossa dalla Provincia di Matera in occasione del G20 nasce il sito www.provinciadimatera2030.it, un contenitore culturale realizzato per interagire con i social dell’ente.Il sito raccoglie una serie di immagini realizzate in esclusiva per la Provincia, accompagnate da descrizioni curate dalla nota blogger lucana Simona Pellegrini. Tra i contenuti anche i video che hanno rappresentato la Provincia durante il G20 realizzati dal videomaker Giuseppe Losignore, il promo ha visto anche la partecipazione straordinaria di Caty D. Boyer a Matera dopo la… Source