Un impatto violento quello della serata di ieri sulla statale 16, all’altezza della Torretta in territorio di Petacciato. Un’auto e uno scooter si sono scontrati e, come quasi sempre in questi casi, ad avere la peggio sono stati i due a bordo del mezzo a due ruote.

3 i mezzi di soccorso, del 118 e della Misericordia di Termoli, che sono intervenuti e che hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Timoteo i centauri incidentati. Tanta paura e choc ma nessuna conseguenza invece per l’automobilista.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, per ricostruire la dinamica del sinistro, e personale dell’Anas che ha provveduto a bloccare la circolazione per consentire i soccorsi e poi liberare la strada dai mezzi incidentati.