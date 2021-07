Lo Sporting Altamarca annuncia il tesseramento dell'universale, classe 1990, Everton Guarnieri. IL COMUNICATO Lo Sporting Altamarca comunica che Everton Guarnieri è un nuovo giocatore dello Sporting Altamarca per la stagione 2021/2022. Il secondo colpo dello Sporting Altamarca parla ancora carioca, tornano in Veneto dopo molti anni i gol di Everton Guarnieri, universale classe 1990. Giocatore dal fiuto del gol, ha siglato 180 reti nella sua carriera italiana dove ha indossato le maglie di Marcianise, Cui Ancona, Atletico Arzignano, Leonardo e Polisportiva Futura oltre a molte esperienza in Brasile. Nelle ultime due stagioni più di 50 gol in serie B con la maglia della Futura con cui ha conquistato un secondo posto nel passato campionato. Grande entusiasmo per… Source