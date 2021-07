Per il centrocampo del Cagliari Stefano Capozucca pensa a delle alternative. Idea Sabiri e Payero

A pochi giorni dalla conclusione del calciomercato estivo, il taccuino del diesse del Cagliari Stefano Capozucca è ancora ricco di profili e di nomi interessanti.

Il nuovo centrocampo rossoblù, rodato nelle due prove contro Real Vicenza e Vicenza, sembra funzionare, con una grande intesa tra Kevin Strootman e Razvan Marin. Secondo La Nuova Sardegna, tuttavia, la dirigenza sarda non avrebbe alcuna intenzione di accontentarsi e starebbe riflettendo su altri due nomi: quello di Sabiri dell’Ascoli e quello di Payero del Banfield.

Il calciatore della Nazionale Under 21 della Germania potrebbe arrivare a Cagliari tramite uno scambio con Ceter mentre per il centrocampista argentino, la squadra che ne detiene il cartellino, chiederebbe tre milioni per farlo volare in Serie A.

L’articolo Calciomercato, il Cagliari tra Sabiri e Payero proviene da Cagliari News 24.