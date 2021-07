La rivelazione del difensore classe 2001 del Cagliari Andrea Carboni che a 17 stava per smettere con il calcio

Come riporta L’Unione Sarda il difensore del Cagliari Andrea Carboni ha dichiarato a “Il Cagliari in diretta Estate”, su Videolina, in collegamento dall’hotel Kristiania di Peio che stava per mollare il calcio.

«A 17 anni stavo per smettere. Smettere? Sì, proprio così. Ero io che stavo sbagliando. Mi è mancata l’umiltà, ho peccato di presunzione. In quei momenti è stata fondamentale la famiglia, oltre a Daniele Conti e Alessandro Agostini»

L’articolo Carboni: «A 17 anni volevo smettere, mi stavo sbagliando» proviene da Cagliari News 24.