Irpiniatimes.it

I 7 turisti milanesi positivi si trovano già in isolamento, informa una nota sul sito del Comune di Lipari, e rispetto a cui l’Usca, in collaborazione con il medico di medicina generale locale, si è immediatamente attivata per tutte le procedure previste. L’indagine per il tracciamento dei contratti stretti avuti sull’isola, che dovranno isolarsi e sottoporsi a tampone, è stata avviata ed è tuttora in corso, sia per quel che riguarda il tracciamento sia per l’effettuazione dei tamponi. Le autorità sanitarie stanno provvedendo a contattare le persone che rientrano nell’indagine.

A ciò si aggiunge una seconda indagine a seguito della comunicazione di un’altra persona positiva, che non si trova più a Stromboli ma che, al rientro presso la propria abitazione, ha riscontrato la positività al Covid, determinando l’effettuazione di un numero di tamponi molto limitato visto i pochissimi contatti avuti sull’isola, di cui si attende l’esito.