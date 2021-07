L’Ulss Dolomiti fa sapere che nell’ultima settimana è stata rilevata una ripresa di casistica seppur inferiore al trend nazionale e regionale. La maggior parte dei casi è collegata a rientri da località turistiche prevalentemente balneari oltre ad alcuni focolai che si sviluppano all’interno di gruppi familiari – amicali.

I casi rilevati nella settimana sono 67. Per effetto della nuova casistica, l’incidenza settimanale registrata in provincia è pari a 34 per 100 mila abitanti, inferiore all’incidenza nazionale (51 su 100 mila abitanti).

Nei piccoli comuni, anche pochi casi determinano un’incidenza (casi/abitanti) significativa, alla luce del piccolo denominatore di popolazione.

Per quanto riguarda il Comune di Cortina, i nuovi casi sono 13. Più della metà dei casi sono di “importazione”, originati al di fuori dai confini regionali.

Ad oggi rimane un unico positivo riferito al focolaio giovanile del feltrino di fine giugno. Focolaio corso aspiranti maestri di sci e snowboard.

Non sono incrementate le 13 positività individuate al rientro dalle selezioni in Francia di aspiranti maestri di sci o snowboard. La gestione prudente e responsabile del rientro ha determinato il contenimento del contagio.

Ad oggi i positivi collegabili al focolaio “movida” di Belluno del 17 luglio sono 5. Ieri sono stati eseguiti numerosi tamponi, in fase di refertazione

Tamponi

A questa mattina alle ore 8.00, dall’inizio dell’epidemia, sono stati effettuati:

• 296 mila tamponi molecolari

• 214 mila tamponi antigenici.

Si registra un incremento della richiesta di tamponi. Gli accessi ai covid point tamponi aziendali continuano ad essere gratuiti ad accesso libero (senza impegnativa e senza prenotazione).

Si ricorda l’importanza di sottoporsi al tampone al rientro da località a rischio (vedi ordinanza regionale), in presenza di sintomi anche blandi riconducibili a covid o in dubbio per contatti.

Questi gli orari:

• Covid Point Belluno-Ospedale (drive-in San Gervasio):

o tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8.30 alle 12.30

• Covid Point Feltre-Anzù:

o dal lunedì al sabato (festivi esclusi), dalle 8.30 alle 12.30

• Covid Point Agordo-Tamonich:

o martedì, giovedì e sabato (festivi esclusi), dalle 9.00 alle 10.00

• Covid Point Tai di Cadore:

o martedì, giovedì e sabato (festivi esclusi), dalle 13.00 alle 15.00

RICOVERI

Rimangono 4 persone ricoverate in Malattie Infettive all’ospedale di Belluno con un quadro clinico non critico.

Si raccomanda prudenza nei contatti, l’uso della mascherina e un’accurata igiene delle mani, tenendo alta l’attenzione per contenere la ripresa dei contagi.

Belluno, 26 luglio 2021

