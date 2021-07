Irpiniatimes.it

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 14:00 di oggi 26 luglio, è intervenuta a Fontanarosa in contrada Pozzo Del Principe, per un incendio che ha interessato un mezzo agricolo intento nel confezionamento di rotoballe di fieno. Il pronto intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di alcune decine di metri di sterpaglie nei pressi. Non vi sono state persone coinvolte.

