Il Collegio di Garanzia del Coni ha rifiutato il ricorso del Chievo Verona dopo la bocciatura della domanda d'iscrizione al campionato di Serie B. La squadra clivense, dopo tanti anni di professionismo, saluta e riparte da zero. Il Cosenza prenderà il posto della formazione veronese e martedì alle 11, il Consiglio Federale ratificherà l’esclusione e procederà alla riammissione dei calabresi. Rifiutati in Serie C anche i ricorsi di Carpi, Novara, Source