Vinicio Espinal sarà collaboratore di Alessandro Calori nella prossima stagione della Lazio Primavera: i dettagli

Novità in casa Lazio Primavera. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, arriva un nuovo collaboratore per il tecnico Alessandro Calori. Al finaco di quest’ultimo ci sarà, tra gli altri, il dominicano Vinicio Espinal.

L’ex calciatore dell’Atalanta fu allenato dallo stesso Calori nel Portogruaro e ora farà il suo vice in biancoceleste. Una volta smesso col calcio giocato, lui stesso si è dedicato alla carriera da allenatore, diventato il tecnico del Mapello in Eccellenza. Adesso avrà l’opportunità di fare esperienza nel club capitolino.

