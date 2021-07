Mercato professionisti in pillole, 25 luglio SERIE A Inglese – Sampdoria 40% – Dopo una stagione come quella appena trascorsa, ci vuole un vero e proprio atto di fede per pensare che Ferrero lo porti a Genoa. I contatti, però, ci sono stati SERIE B Di Carmine – Cremonese 35% – Lista di pretendenti lunghissima, quindi la mossa grigiorossa non si sa che effetti potrà portare. Ma il tentativo c'è SERIE C Missiroli – Reggiana 50% – Trattativa avviata per quello che sarebbe un grande ritorno in Emilia dopo l'esperienza col Sassuolo. Le possibilità per la fumata bianca ci sono Source