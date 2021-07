Mercato professionisti in pillole, 26 luglio SERIE A Messias – Torino 70% – Juric lo vuole e l’intenzione del club è quella di chiudere. Alla fumata bianca non sembra mancare molto SERIE B Di Pardo – Vicenza 90% – Fra domani e dopodomani dovrebbe concludersi la lunga trattativa con la Juventus per l’esterno bianconero SERIE C Provenzano – Catania 90% – Accordo raggiunto nella giornata odierna e annunci in arrivo. Source