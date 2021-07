Non c’è stato nulla da fare per l’escursionista ligure precipitato oggi, lunedì 26 luglio intorno alle 13, mentre tentava di scalare cima Fremamorta, poco sopra la frazione Terme di Valdieri. Dopo l’incidente l’uomo era stato recuperato dal Soccorso Alpino e poi trasportato e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo; poco dopo però è ……Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it