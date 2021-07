Simona Ventura sarà una delle protagoniste del Festival del Cinema di Venezia di settembre. La conduttrice, che è pure regista, sarà presente, fuori concorso, alla Mostra con “Le 7 giornate di Bergamo” in cui si racconteranno i giorni in cui la città lombarda è stata suo malgrado protagonista a causa delle morti di Covid e in particolare la costruzione dell’ospedale Fiera

Lo spiega lei stessa su Instagram: “Siamo alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di #Venezia78! È stata una vera sorpresa che mi ha riempito il cuore di gioia! Ho scelto di fare la mia prima regia nelle 7 Giornate Di Bergamo poiché avevo voglia di raccontare il mio punto di vista su un fatto che ha segnato profondamente le nostre vite. La docu racconta la costruzione dell’ospedale alla #FieraDiBergamo, spinta dall’immane forza, volontà e disperazione di un gruppo di #Alpini guidati da Sergio Rizzini e coadiuvati da #artigiani, imprenditori e tifosi dell’Atalanta, in soli 7 giorni!”.

Il film girato da Simona Ventura fa parte della sezione delle proiezioni speciali e fuori concorso e sarà affiancato a “La Biennale di Venezia: il cinema al tempo del Covid” di Andrea Segre.