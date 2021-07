“In un’ottica di ricostruzione dell’azione politica e della visione generale del Partito Democratico della Calabria ed in vista dei congressi autunnali, in seguito all’avvio del tesseramento, ho inteso nominare un ufficio di segreteria con funzioni esclusivamente operative che mi affianchi in campagna elettorale e che insedierò mercoledì prossimo”. Lo dichiara in una nota stampa Stefano Graziano, commissario del Partito Democratico della Calabria.

“Nelle scorse settimane – continua Graziano -, inoltre, ho chiesto all’on. Antonio Viscomi di organizzare il lavoro dei forum tematici e nei prossimi giorni avvieremo la consulta degli amministratori. Stiamo organizzando poi, per i primi di settembre, una grande assemblea delle idee con tutti i circoli della Calabria, a cui parteciperà il segretario Enrico Letta”.

“Ognuno di questi passaggi -conclude Graziano- è un tassello fondamentale affinché il partito si trovi pronto, subito dopo le elezioni d’autunno, a svolgere i congressi provinciali e regionale, restituendo ai militanti calabresi il diritto di scegliere i propri dirigenti e la linea politica da applicare”.

L’ufficio di segreteria, i cui membri presteranno un servizio al partito e non saranno interessati da candidature per le regionali, sarà così composto, nel rispetto della parità di genere: Sergio Contarino; Caterina Contartese; Luigi Guglielmelli; Teresa Esposito; Giuseppe Marino; Giuseppe Mazzuca; Alessandra Pugliese; Sebi Romeo; Maria Antonietta Sacco; Cristiana Viola.