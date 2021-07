L’associazione Borgo Piave ETC aps presieduta da Antonio Gheno, propone una rassegna estiva di concerti nella piazzetta di Borgo Piave.

Apre la rassegna l’associazione Antonio Miari di Stefano Emmi e Maria Grazia Feltre che il 31 luglio alle 20.30 eseguirà un repertorio laico di musica classica insieme ad altri amici della loro realtà culturale.

Proprio con Maria Grazia Feltre, l’Associazione Borgo Piave ETC aps aveva già collaborato qualche tempo fa ospitando alcuni dei suoi studenti nelle sale affrescate di palazzo Doglioni per registrare dei brani con cui hanno partecipato ad un concorso musicale di Trento e dunque proseguela collaborazione all’insegna della musica che diventa anche mezzo per far conoscere il borgo.

L’iniziativa ha avuto il riconoscimento dal Comune di Belluno come “Green Events” che consiste nell’operare una serie di scelte all’insegna di eventi ecosostenibili. Infatti l’energia utilizzata per le apparecchiature dei concerti è 100% rinnovabile certificata e la piazza dove siederà il pubblico sarà zona libera dal fumo.

Per accedere sarà necessaria la prenotazione che potrà essere fatta sulla piattaforma di Eventbrite: invitiamo chi fosse interessato a scriverci su borgopiaveetc@gmail.com da dove sarà inviato il link per prenotarsi, oppure attraverso il sito alla sezione “eventi”.

Gli appuntamenti successivi saranno il 7 agosto con musica italiana, 28 agosto con canzoni popolari e 18 settembre con brani anni ’30 e ’40.

Sempre nella giornata del 31 luglio sono previste visite con la guida Marta Azzalini e Veneto Segreto che quest’anno hanno scelto proprio Borgo Piave come luogo da far scoprire ai followers legati a questa importante realtà regionale. In questo caso i turni saranno 3 (uno la mattina e due di pomeriggio) e le prenotazioni si possono fare sul sito di Veneto Segreto nella sezione “scopri gli eventi” e scendere sul calendario fino alla tappa Borgopiavense.

Per il 31 luglio non sarà necessario il green pass mentre per le 3 date successive sì.

– i concerti non sono gratuiti ma nemmeno con biglietto: è un contributo minimo volontario di 5 euro a persona per coprire le spese.

DI SEGUITO LE DATE CON I RISPETTIVI LINK PRENOTAZIONI: 31 LUGLIO: https://www.eventbrite.it/e/melodie-dal-borgo-ass-antonio-miari-di-stefano-emmi-e-maria-grazia-feltre-tickets-162351292085 07 AGOSTO: https://www.eventbrite.it/e/melodie-dal-borgo-illogica-allegria-tickets-163916740383 28 AGOSTO: https://www.eventbrite.it/e/melodie-dal-borgo-voci-dai-cortivi-tickets-163922892785 18 SETTEMBRE: https://www.eventbrite.it/e/melodie-dal-borgo-les-magots-tickets-163923344135

QUESTO IL LINK PER LE VISITE GUIDATE: https://venetosegreto.com/borgo-piave-lungo-le-vie-dellantico-porto-di-belluno/

Per ulteriori informazioni scrivere a: borgopiaveetc@gmail.com

