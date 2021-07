Durante l’allenamento pomeridiano odierno è andato in scena un siparietto tra Sarri e Hysaj. Le parole del tecnico al difensore

Si continua a sudare sul campo dello Zandegiacomo quando siamo agli sgoccioli del ritiro di Auronzo. Maurizio Sarri ha chiesto e ottenuto alcuni innesti, ma non può essere ancora sufficiente per avvicinarsi alla sua idea di gioco.

Tra il tecnico e uno dei nuovi arrivati è andato in scena un siparietto nel corso dell’allenamento odierno. Sarri si è rivolto a Elseid Hysaj invitandolo a non alzare ancora il pallone: «Se lo alzi di nuovo ti do rigore contro…»

