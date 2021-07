Irpiniatimes.it

Per le categorie di lavoratori, più che al pass si guarda alla vaccinazione obbligatoria.

Molto dipenderà dalle decisioni che verranno prese in merito alla scuola.

Se professori e personale scolastico dovranno vaccinarsi obbligatoriamente contro il Covid per permettere le riaperture in sicurezza, lo stesso dovrebbe avvenire per tutte quelle fasce di lavoratori a contatto con il pubblico.

A favore dell’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Se il 20 agosto il problema del personale scolastico non vaccinato dovesse ancora persistere – ha detto – penso che valutare l’introduzione dell’obbligo vaccinale per il mondo della scuola sia un’opzione, per quanto mi riguarda sarei favorevole”.

Contrario il parere della ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, che suggerisce “sia più importante spingere le persone a vaccinarsi con delle campagne forti e con iniziative di sensibilizzazione forti. L’obbligatorietà non credo sia la soluzione risolutiva”.

In vista del ritorno a scuola, Regioni e Province devono «porre in essere le azioni necessarie a dare priorità alle somministrazioni nei confronti degli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni». Così il Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo in una nuova lettera alle Regioni in cui riporta il verbale del Cts del 12 luglio. Figliuolo ribadisce poi quanto già scritto il 25 giugno, rinnovando la necessità di perseguire «la massima copertura vaccinale del personale scolastico attraverso un coinvolgimento attivo», e chiedendo di avere entro il 20 agosto l’elenco di tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi, riporta La Stampa.

Poi è arrivata la rettifica: nessun “elenco” ma una generica “quantificazione” delle mancate adesioni a fini statistici, nel rispetto della privacy e delle scelte personali. A precisarlo è la struttura del Commissario per l’emergenza Covid a proposito di notizie relative alla presunta richiesta di “elenchi” di tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi relativamente al personale scolastico. A questo riguardo viene precisato che nella lettera della Struttura Commissariale non viene mai indicata, appunto, la parola “elenco”, trattandosi solo di una quantificazione delle mancate adesioni a fini statistici.

