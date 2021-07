Nel pomeriggio di sabato 24 luglio l’Hellas Verona ha salutato il ritiro di Primiero2021 pareggiando in amichevole con la Virtus Verona (0-0). Nella prima frazione è da sottolineare un’ottima percussione da parte di Cancellieri, che al 10’ salta due avversari per poi calciare da posizione defilata senza trovare lo specchio della porta. Un minuto più tardi è Hongla a cercare la via del gol con una potente conclusione respinta in calcio d’angolo dall’estremo difensore Sibi. Nella ripresa è Kalinic che si rende pericoloso in più di una occasione, impegnando Sibi sia in rovesciata, si Source