Il Seregno si è ritrovato allo stadio Ferruccio, prima del trasferimento ad Arona, location del ritiro, dove rimarrà fino a venerdì 13 agosto. La giornata è stata introdotta dal presidente Davide Erba che si è espresso così: Oggi comincia per noi una nuova avventura. Con Corda, abbiamo puntato su un dirigente di provata esperienza, un vincente assoluto, capace spesso e volentieri di stravincere. Utilizzo il termine stravincere, perché quando si ottengono risultati con budget ridotti, come lui ha fatto in più circostanze, è giusto dire che si è stravinto Poi la parola passa a Ninni Corda, il nuovo direttore generale degli Spartans, ex Foggia. In Lombar Source