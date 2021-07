Nei suoi confronti era già in atto un divieto di avvicinamento alla persona offesa ed a i luoghi dalla stessa frequentati ma l’uomo, un cinquantenne residente in Torino, aveva infranto la misura cautelare più volte, per cui il Tribunale aveva emesso nei suoi confronti un ordine di custodia cautelare in carcere. Gli agenti del Comm.to … Leggi tutto L’articolo Stalker convocato in questura a…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it