Bergamo. Partono martedì mattina al Centro per Tutte le Età del Villaggio degli Sposi, in via Cantù a Bergamo, e saranno attive dal 27 luglio al 12 agosto, le speciali unità mobili vaccinali allestite da Areu in collaborazione con Ats Bergamo con la missione di favorire la somministrazione del siero anti-Covid ai cittadini over 60 che ancora non hanno aderito alla campagna.

L’iniziativa, concordata dalla vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, con il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, si rivolge ai 5.691 residenti a Bergamo di età superiore ai sessant’anni, il 14,8% dell’intera fascia considerata, che non sono ancora stati vaccinati.

Le vaccinazioni verranno effettuate presso 12 dei Centri per Tutte le Età (Cte) presenti nei quartieri della città di Bergamo e nella sede della Croce Rossa di Bergamo con l’ausilio di una unità mobile messa a disposizione da Areu per il periodo 27 luglio – 12 agosto 2021.

Verrà data la possibilità ai cittadini residenti nella città di Bergamo e di età superiore ai 60 anni, non ancora vaccinati o prenotati, di recarsi nei luoghi e nelle date secondo il calendario in calce, senza appuntamento, nella fascia oraria 9 – 13.

L’équipe medico-infermieristica verrà messa a disposizione da ATS Bergamo. Il vaccino utilizzato sarà il monodose Janssen della Johnson& Johnson.