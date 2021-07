Il maltempo, in particolare la grandinata e il forte vento che si sono verificati intorno alle 13 di domenica 25 luglio, ha creato grossi disagi in vari punti della Valle Brembana.

A San Pellegrino, un allagamento della ex strada statale 470 in via Ruspino (all’altezza dello stabilimento della Sanpellegrino, vicino al paravalanghe) ha richiesto un intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri, che hanno interrotto parzialmente il traffico e rimesso in sicurezza la zona. Subito si è formata una lunga coda, che ha accentuato ancora di più il traffico intenso che si verifica di solito nei fine settimana estivi. Il passaggio è stato ripristinato verso le 16.

Disagi anche a Zogno, dove i volontari della Protezione Civile locale, coordinati dal consigliere delegato Stefano Chiesa, sono stati impegnati in diversi interventi di pulizia stradale e messa in sicurezza di alcune zone.

In particolare, sono stati effettuati interventi di rimozione di piante sulla pista ciclopedonale e vicino al parco giochi a Endenna, oltre che di grossi rami caduti in diverse strade di collegamento tra il paese e le frazioni.

Forti disagi anche in Val Brembilla, dove la grandine ha danneggiato diverse automobili ed ha provocato l’interruzione dell’energia elettrica in diverse zone.

In particolare, a Laxolo, si è verificato un piccolo allagamento (con asfalto della strada danneggiato) Corsia allagata ed asfalto danneggiato anche a Laxolo sulla strada provinciale.

Piogge e disagi, per fortuna senza gravi conseguenze, che si sono verificati anche nel corso della serata, con rami caduti in varie zone della Valle.