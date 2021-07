Quando parliamo di voodoo e macumba, pensiamo a paesi africani, a luoghi selvaggi, a stregoni che svolgono misteriose cerimonie presso sperduti villaggi.

A ben vedere il discorso è molto più complesso e variegato di quello che si potrebbe immaginare. In Africa il culto voodoo è una vera e propria religione di origine animista e politeista, riguarda quindi più divinità.

E’ una religione molto vasta e piena di differenze e interpretazioni che varia da ceppo etnico e diverse tribù.

Viene data molta importanza alla essenza della natura, dove ogni cosa, piante, alberi, animali, ecc., hanno una loro anima e rappresentano entità o divinità.

Come tante forme di religione e cultura nel mondo, il voodoo ha viaggiato nella storia e si è evoluto in taluni casi assumendo diverse forme per sincretismo culturale, mescolandosi con altre religioni e culti: come durante il periodo dello schiavismo, ad esempio, in cui vennero purtroppo impiegati e importati schiavi dall’africa al Sud America, nelle terre delle colonie portoghesi e spagnole.

Oggi diverse forme di macumba e voodoo sono praticate sia da africani che da persone di diverse etnie e anche da bianchi caucasici, sono presenti in Nord America così come in Europa e non meno in Italia.

Qui in Italia anche se la cosa potrebbe stupire i più, il voodoo, la macumba, o il candomblè sono forme di religione praticate da molte persone anche di diversa nazionalità ed etnia, anche in alcuni casi italiani. I rituali magici voodoo e macumba in Italia rappresentano anche una forma di magia praticata da esperti del settore, sono professionisti che hanno diversi nomi: sciamani, operatori esoterici, maghi, ecc.

Alcuni di loro conoscono pratiche di voodoo e macumba simili a quelle praticate da sacerdoti maghi brasiliani chiamati i Pae o Mae De Santo oppure come i Curanderos delle Ande o infine come ad esempio gli sciamani afroamericani di New Orleans. Il loro lavoro e compito è quello di seguire la persona sul piano spirituale, magico ed esoterico, aiutando la persona in un percorso di guarigione dell’anima; in aiuto per cercare di risolvere problemi personali, lavorativi, sentimentali.

Vengono elaborati rituali magici di purificazione, rituali di amore, legamenti di amore, percorsi sciamanici di evoluzione interiore, riequilibrio energetico e tanto altro.

In Italia esistono molti professionisti e realtà che si occupano di fornire questi aiuti in ambito esoterico e magico.

Ad oggi in Italia è difficile stimare precisamente il numero di persone interessate al mondo esoterico, in particolare magico o legato in particolare al voodoo e la macumba, ma possiamo fotografare una realtà che se pur ridotta, in termini numerici, è bene radicata sul territorio italiano: un interesse che coinvolge e accomuna incredibilmente persone di diverse etnie e culture.

Oggi in Italia abbiamo una società sempre più multietnica e la globalizzazione sembra essere il futuro. Ciò comporta scambi nuovi tra etnie, popolazioni diverse, credi diversi, usi e costumi. Senza perdere le proprie radici, storiche, religiosi o culturali che siano, sarebbe giusto dare spazio alla globalità e al libero pensiero.

Del resto, afferma lo stesso Dott. Alessandro Canesin “Se oggi posso scegliere se seguire la religione del nostro paese di nascita o essere per esempio atei, in un mondo libero dove dovrebbero vigere libertà e uguali diritti per tutti, si dovrebbe avere la libertà di professare anche diversi culti e affidarsi a chi si desidera per un aiuto spirituale”.

Questo non vuole dire togliere spazio alla chiesa cattolica o alla figura del parroco, ma bensì accettare che possano coesistere diversità e che oggi come oggi qualsiasi cittadino italiano di qualsiasi origini è libero di sentirsi cristiano e induista o buddista allo stesso tempo ed è libero di chiedere aiuto al prete così come allo psicanalista, al monaco, allo sciamano oppure al mago.

Continua Canesin: “Se parliamo di libertà e diritti e li rivendichiamo, dovremmo sentirci liberi prima noi stessi e in seconda analisi lasciare libere anche le altre persone. Ogni uomo e donna, ha il diritto di professare qualsiasi culto in cui creda, purché non si rechi danno a nessuno e non si limitino le altrui libertà”

