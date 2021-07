Almenno San Bartolomeo, Clusone, Gromo e Sarnico: sono questi i quattro Comuni della provincia di Bergamo ai quali il Touring Club Italiano ha assegnato la Bandiera Arancione.

Il riconoscimento, che premia la vocazione turistica dei Comuni dell’entroterra con un massimo di 15mila abitanti, si basa non solo su un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma anche sulla capacità di offrire al turista un’accoglienza di qualità. Il marchio ha una validità temporanea, ogni tre anni i Comuni devono ripresentare la candidatura ed essere sottoposti all’analisi del TCI che verifica la sussistenza degli standard previsti e garantisce così ai viaggiatori un costante monitoraggio della qualità dell’offerta turistica e alle amministrazioni uno stimolo al miglioramento continuo.

Per il triennio 2021-2023 sono 262 le Bandiere assegnate, 251 confermate e 11 nuove premiate.

“Un risultato importantissimo per il nostro territorio – sottolinea il sindaco di Almenno San Bartolomeo Alessandro Frigeni -, merito non solo della costante azione di marketing, di valorizzazione e di cura del territorio promossa dall’Amministrazione Comunale, ma anche dalle tante iniziative imprenditoriali sviluppate dai vari soggetti appartenenti del sistema economico e turistico del nostro paese (albergatori, ristoratori, esercenti, commercianti, produttori e artigiani locali, ecc..). Una soddisfazione per questo obiettivo raggiunto che ci sentiamo pertanto di condividere con tutta la comunità almennese e con tutte le associazioni che si occupano della promozione culturale del nostro territorio, nell’auspicio di continuare a ‘fare sistema’ tutti insieme per rendere il nostro paese di Almenno San Bartolomeo sempre più bello, attrattivo e accogliente”.

La Bandiera Arancione ha contribuito a un cospicuo incremento del turismo sul territorio almennese, passando da circa duemila presenze annue di un decennio fa alle attuali 35mila.

“Questa località si distingue per la presenza di numerosi servizi e per il valore dei suoi elementi storico-culturali, tutti accessibili e in buono stato di manutenzione, oltre ad essere adeguatamente valorizzati grazie ad un ottimo servizio di informazioni turistiche, in cui spicca il ruolo svolto dal punto informativo – sottolinea il TCI -. Da segnalare inoltre la qualità delle produzioni artigianali locali, in particolare quella del legno, a cui è anche dedicato un museo”.

Su Clusone, invece il Touring Club Italiano evidenzia: “Questa località si caratterizza per un centro storico armonico ed omogeneo, in cui sono presenti vari elementi di interesse storico-culturale. Efficiente è il servizio di informazioni turistiche, capace di promuovere con forza le numerose manifestazioni che si svolgono lungo tutto il corso dell’anno, oltre alle ottime strutture ristorative”.

In Val Seriana sventola anche la Bandiera Arancione di Gromo: “La località si distingue per un efficiente servizio di informazioni turistiche, in grado di promuovere adeguatamente le risorse del territorio. Fra queste spiccano un centro storico omogeneo e facilmente accessibile, grazie alla presenza di aree pedonali e zone a traffico limitato, e l’ottima offerta di servizi complementari, in particolare di attrezzature e servizi per lo sport, sia in estate che in inverno”.

Infine, Sarnico: “La località, che gode di contesto naturalistico di pregio, ha un centro storico caratteristico, ben conservato e vivace, con diversi punti vendita di prodotti tipici, ristoranti e strutture ricettive. Buona è anche la manutenzione degli attrattori storico-culturali. Per organizzare al meglio la visita sul territorio, è attivo ed efficiente un punto informativo nel centro storico, con orari estesi e ricco di materiali informativi”.