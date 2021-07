In questo luglio che va finendo e che è stato decisamente più piovoso rispetto al solito, vediamo come sarà il tempo a Bergamo col bollettino del Centro Meteo Lombardo curaro d aAntonio Marioni.

ANALISI GENERALE

Anche nella giornata di martedì la profonda depressione presente tra Islanda ed Irlanda si estende sino a lambire il nord Italia portando nuove condizioni di instabilità sulla Lombardia.

Martedì 27 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino nuvolosità variabile, più importate su ovest regione e area Alpina e Prealpina centro-ovest dove non si esclude qualche locale rovescio o isolato temporale. In giornata tempo in miglioramento con aperture anche ampie. Nel pomeriggio-sera si attiveranno ancora nubi ad evoluzione diurna con possibilità di rovesci o temporali possibili su tutta la regione.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 29 e 32°C. Minime stazionarie e comprese tra 16 e 21°C.

Mercoledì 28 luglio 2021

Tempo Previsto: la notte sino al primo mattino su Api e Prealpi, soprattutto occidentali, ancora possibili rovesci o temporali. Altrove fenomeni rari o assenti. In giornata poco nuvoloso su pianure mentre sui monti avremo ancora la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale in un contesto di nubi e qualche apertura.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 29 e 32°C. Minime stazionarie e comprese tra 16 e 21°C.

Giovedì 29 luglio 2021

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso su tutta la regione con fenomeni assenti.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 29 e 32°C. Minime stazionarie e comprese tra 16 e 21°C