Per la prima serata in tv, martedì 27 luglio su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “Carramba che sorpresa!”, condotto da Raffaella Carrà, in omaggio alla grande conduttrice recentemente scomparsa.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020. Condotto da Alessandra De Stefano.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena “Cavalleria Rusticana”, di Pietro Mascagni La Grande Opera all’Arena di Verona raccontata da Pippo Baudo e Antonio Di Bella Una produzione Raitre, Rai Cultura, Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona Da un’idea di Gianmarco Mazzi Scritta con Fabio Buttarelli Orchestra, Coro e Tecnici della Fondazione Arena di Verona Direttore Marco Armiliato. Regia teatrale Fondazione Arena di Verona Regia televisiva Fabrizio Guttuso Alaimo.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Temptation Island”.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Ricky & Barabba”; su Italia1 alle 21.15 “R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà”; su Rai4 alle 21.20 “Iron Sky La battaglia continua”; su Rai5 alle 21.15 “La famiglia Belier”; su La5 alle 21.10 “Uno stalker dal passato”; su Iris alle 21 “Cavalca vaquero!”; e su Italia2 alle 21.10 “L’erba del vicino”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Downton Abbey” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai