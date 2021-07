Venerdì Diego Godin tornerà a Cagliari dopo le vacanze estive. Il difensore uruguaiano aspetta di conoscere il suo futuro

Diego Godin è pronto a tornare a Cagliari dopo le vacanze estive ma del suo futuro ancora non si sa niente. La Gazzetta dello Sport fa ancora una volta il punto della situazione del difensore.

Per il Cagliari, l’ingaggio del Faraone è troppo oneroso. «La società non può permetterselo», dichiarò Stefano Capozucca in conferenza stampa e, da quel giorno, è iniziato un vero e braccio di ferro con Godin che non vuole abbandonare la Sardegna visti i sue anni di contratto e la dirigenza rossoblù che invece non si smuove dalle sue decisioni iniziali.

La Rosea riferisce di due offerte rifiutate dal capitano della Celeste: una proveniente dall’Argentina e una dalla Dinamo Moska. Ora, a farsi avanti, è il Besiktas che oltre a un biennale offre anche la possibilità di ricalcare i palchi della Champions League, quelli a cui Diego Godin è abituato.

Il difensore continua a riflettere.

L’articolo Godin, venerdì il ritorno a Cagliari. Quale sarà il suo futuro? proviene da Cagliari News 24.