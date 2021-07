Il Consiglio ha dato delega a Gravina e ai presidenti delle componenti per le riammissioni e i ripescaggi in B e C. Palermo e Sassari Torres ammesse alla Serie B femminile. Ufficializzata la VAR in Serie B dalla prima giornata di campionato Il tavolo di lavoro sulla riforma dei campionati e le domande di riammissione e di ripescaggio in Serie B e Serie C, sono stati gli argomenti principali trattati in occasione della riunione odierna del Consiglio federale, durante la quale il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha presentato una bozza di riforma del sistema ispirata ai principi di sostenibilità e stabilità. “E’ tempo di cambiare per dare una prospettiva di lungo termine al calcio italiano”, ha dichiarato Gravina aprendo la discussione in Consiglio… Source