Claudia Palombi saluta ufficialmente la Lazio Women e passa alla Res Roma: queste le parole della giocatrice

Claudia Palombi saluta ufficialmente la Lazio Women e passa, o meglio fa il suo ritorno. alla Res Roma. Queste le parole della giocatrice, attraverso il suo profilo Instagram:

«Eccomi qui, a raccontarvi una dalle storie più belle di sempre. Ho scelto con il cuore, ho scelto di tornare a casa, ho scelto di rimettermi in gioco proprio nella società che mi ha accolto quando ero solo una bambina. Qui, da dove tutto è iniziato, dove sono diventata ciò che sono oggi, dove ho imparato cosa significa l’appartenenza per la maglia, dove ho avuto l’onore di vincere 3 scudetti Primavera consecutivi da capitano, dove ho esordito e giocato in Serie A, dove ho conosciuto persone che si fanno in quattro per ogni minima cosa. Ho scelto e ho accettato la sfida di riportare questa società dove merita, dove è sempre stata. Grazie a tutti per la fiducia, non vedo l’ora di ripagarla sul campo. Si torna sempre dove si è stati bene».

L’articolo Lazio Women, saluta Claudia Palombi: «Scelta di cuore» – FOTO proviene da Lazio News 24.