San Giovanni Bianco. Sono rimasti al buio, nonostante la nuova illuminazione a led. Sono i residenti di San Pietro d’Orzio, frazione di San Giovanni Bianco che, seppure arrabbiati, guardano in faccia alla realtà con ironia. E scrivono:

“Siamo tornati a riveder le stelle e sperare che ci sia la luna, perché ci serve per uscire di casa la sera. La nuova illuminazione a Led ha eliminato un’ottima situazione di luminosità e ci ha messi al buio. Siamo tutti arrabbiati con chi ha fatto tutto questo. Il Comune si chiama San Giovanni Bianco, la via messa di notte in gattabuia è la via D’Orzio nella frazione San Pietro d’Orzio.

Stiamo raccogliendo le firme da portare al Comune per segnalare il grave disservizio. Chi vuole firmare trova il foglio al Bar Luiselli di Via D’Orzio. Perché speriamo che il Comune non sia cieco e venga a vedere il malefatto. A noi la vecchia illuminazione andava benissimo”.

Un messaggio chiarissimo, nonostante il buio.