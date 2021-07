27 luglio 2021. Il nuovo ciclo tra i professionisti del Campobasso comincia ufficialmente oggi. Quasi un mese dopo la grande ‘sbornia’ e l’euforia per la storica vittoria del campionato di serie D, la società rossoblù rompe il silenzio nel primo incontro ufficiale con la stampa locale. Numerosi i piatti del ‘menù’, e forse era inevitabile dopo che per settimane le bocche sono rimaste cucite nonostante non fosse difficile incontrare nel capolugo il patron Mario Gesuè e i principali componenti della compagine societaria.

La macchina rossoblù si è rimessa in moto. E la partenza verso la serie C è contraddistinta da due fondamentali novità. La prima: l’ingresso nel sodalizio di un gruppo imprenditoriale guidato dal francese Julien Jule. La seconda: l’addio di due calciatori a cui la piazza era particolarmente legata, ossia il fantasista Vittorio Esposito e l’attaccante Pietro Cogliati. Troppa distanza tra la domanda e l’offerta, come si direbbe nel gergo economico. Nell’anno calcistico che verrà, insomma, sarà rivoluzionato il settore offensivo.

“L’obiettivo è disputare un campionato tranquillo per puntare alla permanenza nella categoria, fiducia all’ossatura della squadra che ha vinto il campionato di serie D”: il concetto ribadito da mister Mirko Cudini, dal ds Stefano de Angelis e dal direttore dell’area tecnica Luigi Mandragora. I dirigenti sono già alla ricerca dei sostituti di Esposito e Cogliati. “Potrebbero essere giocatori con caratteristiche diverse, anche più forti”.

I dodici giocatori riconfermati sono il segno della continuità. In più si scommetterà sui giovani più talentuosi e promettenti, una scelta che consentirà al club anche di godere dei contributi previsti dalla Lega per le squadre che schierano gli under.

LA SOCIETA’ – “Il gruppo di imprenditori francesi guidato da Julien Jule è entrato in società acquisendo una parte delle quote“, ha annunciato il patron Mario Gesuè con l’amministratore delegato Raffaele De Francesco. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato l’accordo con un altro importante partner, il Neuromed della famiglia Patriciello, oltre a confermare l’intesa con Levigas, impresa del settore energetico. Inoltre, “il tessuto imprenditoriale sta rispondendo in maniera concreta”, ha detto ancora Gesuè.

Ma c’è una piccola nota stonata nello spartito rossoblù: il rapporto con il socio americano e con Matt Rizzetta in particolare, con cui si stavano avviando progetti importanti volti a fidelizzare chi vive negli Usa ma ha il Lupo nel cuore. “Quel comunicato è stato un fulmine a ciel sereno”, le parole del presidente rossoblù riferendosi alla presa di posizione dei soci americani. L’obiettivo è di rimettere presto insieme i cocci del vaso, di non arrivare al divorzio definitivo perchè “non possiamo cacciare i soci americani, ma al tempo stesso non si può andare avanti da separati in casa”. In pratica bisognerà chiarire e soprattutto evitare di rendere più fragile un club che quest’anno, tra i Professionisti, dovrà vedersela con realtà più solide dal punto di vista calcistico e societario.

“Purtroppo dopo la vittoria del campionato ci siamo ritrovati con una barca in una tempesta, ma anche questa volta abbiamo affrontato le difficoltà, tutti insieme. Se oggi siamo qui, è la vittoria di quasi tutti. Ma ci godiamo questo momento e siamo pronti ad affrontare il campionato con il viso rivolto verso l’alto, senza aver la paura di nessuno”, ha scandito Gesuè.

LA PRIMA AMICHEVOLE – Intanto domenica 1 agosto si svolgerà la prima amichevole ufficiale con l’Avellino: si giocherà dalle 16.30 allo stadio Romagnoli. Oggi è partita la prevendita, a disposizione ci sono mille biglietti “per i soli residenti in Molise. Non sono previsti biglietti ‘ridotti’”, informano dal club. I tagliandi si potranno acquistare a partire da martedì 27 luglio dalle ore 17.00 allo store di Corso Vittorio Emanuele II e sul sito: https://www.postoriservato.it/biglietti/acquista-biglietti-campobasso-avellino.html

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Curva Nord: 10 euro

Curva Sud: 10 euro

Tribuna Laterale: 15 euro

Tribuna Centrale: 20 euro