Mercato professionisti in pillole, 27 luglio SERIE A German Pezzella – Atalanta 50% – L'addio alla Fiorentina è ormai certo e dietro l'angolo potrebbe esserci la Dea, che cerca un sostituto di Romero SERIE B La Gumina – Brescia 45% – Per ora la trattativa è soltanto agli alvori, ma l'idea si è fatta strada e l'attaccante quasi sicuramente cambierà aria. SERIE C Tonin – Cesena 80% – Accordo a un passo fra il giovane attaccante del Milan e il club romagnolo. Si può chiudere a breve.