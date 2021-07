Oliver Giroud approfitta del recupero di Ibrahimovic per poter giocare le prime partite con il Milan indossando la maglia da titolare

Il Milan, secondo quanto riportato da Leggo, vuole tutelare al massimo il suo Zlatan Ibrahimovic, reduce da un brutto infortunio che l’ha costretto a saltare il suo ultimo Europeo.

Ibra continua il suo programma di recupero, potrà tornare in campo a metà agosto e, nel frattempo Oliver Giroud, neo acquisto dei rossoneri, scalda i motori e si prepara per indossare la maglia da titolare nella prima giornata di campionato a Marassi contro la Sampdoria e anche in quella successiva a San Siro contro il Cagliari.

