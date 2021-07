Continua la trattativa tra Inter e Cagliari per portare a Milano il centrocampista Nandez. No dei sardi a contropartite

E’ Nandez il prescelto dai nerazzurri per occupare la fascia destra. L’uruguaiano del Cagliari, dopo due stagioni in Sardegna, sarebbe pronto al grande salto.

La trattativa tra i due club va avanti, anche se c’è ancora distanza. Stando a quanto riporta L’Unione Sarda, il club di Giulini non vorrebbe l’inserimento di giocatori come contropartite tecniche. A meno che il giocatore in questione come contropartita non sia il grande oggetto del desiderio rossoblu, Radja Nainggolan.

