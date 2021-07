Momento storico per la pallacanestro italiana: all’esordio in una rassegna olimpica, la nazionale femminile di basket 3×3 ha conquistato il pass per i quarti di finale.

Un risultato non scontato alla vigilia per Marcella Filippi e compagne le quali hanno saputo metter in difficoltà avversarie del calibro delle statunitensi e delle francesi.

Nonostante le cinque sconfitte accumulate su sette match disputati, la squadra guidata dalla 35enne di Bergamo ha mostrato sprazzi di buon gioco anche con avversarie di livello mondiale conquistando così la sesta posizione nel girone sufficiente per accedere al turno successivo.

La velocità di Rae D’Alie e le giocate difensive della cestista orobica hanno permesso alle azzurre di trionfare con Mongolia e Romania nelle prime due giornate di gara rendendo così indolore la battuta d’arresto subita ad opera del Comitato Olimpico Russo.

Un match che ha vissuto momenti di equilibrio soltanto nelle prime fasi quando il terzetto tricolore ha provato a rimanere agganciato alle avversarie grazie ai canestri di Giulia Rulli e Chiara Consolini.

I diversi errori al tiro di Rae D’Alie hanno però pesato sulla prestazione delle ragazze di Andrea Capobianco che si sono dovute arrendere alle russe per 17-9.

Marcella Filippi e compagne saranno ora chiamate a ricaricare immediatamente le pile per presentarsi pronte alla sfida contro la Cina, un incontro che potrebbe aprire sorprendentemente le porte alla lotta per la medaglia.