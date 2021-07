Bergamo. All’app PULIamo di Aprica si aggiunge un’importante novità. L’applicazione del gruppo A2a, attiva da diversi anni a Bergamo (e non solo), e che è già stata scaricata da 50mila utenti, permette diversi servizi, tra cui verificare la modalità e i giorni di raccolta nel proprio comune, le date di lavaggio stradale e segnalare situazioni di degrado.

Da oggi è stata aggiunta una nuova funzionalità che “permetterà di migliorare e potenziare la qualità della raccolta indifferenziata”, come dichiarato dall’amministratore delegato di Aprica Filippo Agazzi.

Si tratta di un lettore di barcode integrato nella sezione “Dove lo butto?” che fino ad ora indicava “solo” lo smaltimento tramite la ricerca del nome o del materiale. D’ora in poi, tramite la fotocamera del cellullare ed inquadrando il codice a barre dell’oggetto da buttare, l’applicazione individuerà il prodotto e indicherà con esattezza (anche in caso di più parti da smaltire dell’oggetto) dove smaltirlo.

Un’aggiunta che parte proprio da Bergamo e il risultato di un ordine del giorno approvato dal consiglio comunale bergamasco e presentato dalla minoranza: è già attiva scaricando l’app sia per Android che iOS.

“É una novità in collaborazione con Junker e, insieme, abbiamo dato vita ad un database molto ampio che potrà dare risposta ai maggiori barcode: in caso contrario l’utente potrà fare una segnalazione e si lavorerà all’espansione”, ha continuato Agazzi.

In occasione della presentazione dell’integrazione, l’assessore all’ambiente Stefano Zenoni ha illustrato anche importanti aggiornamenti riquadro al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti introdotta da Aprica e Comune di Bergamo dal mese di febbraio.

“Ci troviamo ancora in una modalità morbida, stiamo monitorando la diffusione e tolleriamo ancora i casi in cui i nuovi sacchi non sono stati ritirati o utilizzati nella raccolta. Da ottobre, probabilmente, inizieremo però ad essere più rigorosi, arrivando a non effettuare il ritiro dei sacchi vecchi. Fino ad allora continueremo con l’attività di affissione di avvisi alle utenze ‘fuori regola’ come stiamo facendo nell’ultimo mese”, ha spiegato Zenoni.

Circa cento sono gli avvisi e gli incontri informativi effettuati fino ad ora.

Per quanto riguarda le utenze domestiche, circa 57mila, l’86% di questi ha ritirato i sacchi, ma “solo” il 70% ha iniziato ad usarli. Il 14%, invece, non ha mai ritirato i nuovi sacchi. Novemila, invece, sono le utenze non domestiche del Comune di Bergamo: di queste il 67% li ha ritirati.

Il quadro descritto da Zenoni descrive una miglioria della raccolta e di rifiuti: nei primi sei mesi del 2021 la percentuale della differenziata è di 76,7%, rispetto al 71% del 2019 e 72,5% del 2020.

Il totale, invece, dei rifiuti indifferenziati nel 2021 è arrivato essere 6.906 tonnellate contro 8.856 tonnellate nel 2019 e 7.696 tonnellate del 2020.

“I risultati positivi dimostrano l’efficacia di questa modalità. Speriamo che nelle ultime settimane di settembre riusciremo a convincere gli ultimi che ancora non hanno aderito a questo cambiamento. Noi continuiamo con l’aggiunta di nuovi servizi: con un’importante relazione con il Distretto Urbano del Commercio abbiamo deciso di potenziare il ritiro nei punti critici del centro città in cui la raccolta dei rifiuti delle utenze domestiche può danneggiare i dehors. Inoltre, stiamo lavorando per l’installazione di due nuovi distributori: nei quartieri di Malpensata-Campagnola in prossimità della nuova passerella e nel Villaggio degli Sposi ora parzialmente scoperto”, ha concluso Zenoni.