Le sigle sindacali CISL FNS, FSA CNPP, cGIL FP PP, SAPPE, USPP ed OSAPP, proclamano lo stato di agitazione del personale di Polizia Penitenziaria in servizio alla Casa Circondariale di Belluno, riservandosi di intraprendere azioni di protesta onde rivendicare i propri diritti.

L’iniziativa è dettata dalle seguenti motivazioni:

1- Mancata chiusura della sezione Articolazione per la Tutela della Salute Mentale, prevista

dalla delibera della Giunta Regionale del Veneto n 739 del 11 giugno 2019, la quale

prevedeva lo spostamento della sezione psichiatrica in altra sede del Veneto, sia per una

forte carenza strutturale, sia per una grave mancanza di risorse da parte della Ulss 1 Dolomiti. Nel territorio bellunese vi è un’importante carenza di medici psichiatri e alla Casa Circondariale di Belluno presta servizio uno psichiatra in libera professione.

Si denuncia altresì che l’incapacità gestionale di tali pazienti, comporta numerosi eventi

critici i quali mettono a repentagli l’incolumità psicofisica del personale di Polizia

Penitenziaria, di tutte le figure che operano all’interno della sezione e dei “pazienti detenuti” stessi. L’ultimo spiacevole episodio, capitato qualche settimana fa è sfociato nell’aggressione ai danni di un medico di continuità assistenziale, il quale ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

2- Carenza di personale cronica, la quale poteva essere mitigata con le nuove assunzioni a

livello nazionale, le quali però sono state assegnate ad altre sedi. Si denuncia una forte

sollecitazione psicofisica ai danni dei poliziotti penitenziari in servizio presso la Casa

Circondariale di Belluno, i quali si sobbarcano quotidianamente turni massacranti ricoprendo più posti di servizio ed una quantità di ore di straordinario assolutamente anormale.

ll rammarico più grande delle Organizzazioni sindacali, è la sottovalutazione del problema da parte del nuovo Provveditore del Triveneto, insediatosi a Padova nel mese di marzo, il quale ha potuto tastare con mano la situazione bellunese nell’occasione delle due visite effettuate, senza però incontrare il personale e tantomeno le sigle sindacali.

Belluno, 27 luglio 2021

MORRIELLO Giordano FSA CNPP

BASCHIERA Luisa CGIL FP PP

GARRISI Luca SAPPE

ONGARO Giuseppe OSAPP

FALLETTA Pietro USPP

DA RE Roberto Cisl FNS

