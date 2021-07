Brignano Gera d’Adda. Studio FM, realtà italiana da quarant’anni attiva nel settore dell’immagine del punto vendita, ha finalizzato l’acquisto di Kartè srl, azienda leader nella stampa digitale e cartotecnica.

Fondata 15 anni fa a Brignano Gera d’Adda in provincia di Bergamo, Kartè srl è una realtà dinamica e internazionale all’avanguardia nella progettazione, realizzazione assemblaggio e logistica nei settori stampa digitale, cartotecnica, materiali pop, insegne ed espositori durevoli.

“Con una struttura di più di 4000 mq dedicati a sviluppo e produzione – commenta Marco Mattavelli, amministratore delegato di Studio FM – Kartè Srl ci permette di realizzare ‘in house’ tutta una serie di lavorazioni che prima esternalizzavamo. Questo non solo snellisce i tempi di esecuzione, ma ci permette di avere un completo controllo della filiera produttiva. In questo momento storico ritengo che qualità e flessibilità siano caratteristiche imprescindibili del nostro lavoro: questa acquisizione si inserisce perfettamente in quelli che sono i nostri valori aziendali”.