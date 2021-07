Per la prima volta la Puglia sarà collegata direttamente con il Portogallo. Ryanair ha annunciato oggi cinque nuove rotte per l’inverno 2021 dagli aeroporti di Bari e Brindisi, a partire dall’ultima settimana di ottobre, tra le quali un collegamento Bari-Porto. Le altre quattro nuove tratte saranno Bari-Comiso, raddoppiando così i collegamenti con la Sicilia, Bari-Tel Aviv, il ritorno del Brindisi-Barcellona e Brindisi-Genova che diventa annuale. Queste si aggiungono alle 16 nuove rotte estive già operative che collegano Bari con Alghero, Alicante, Chania, Munster, Ibiza, Santorini, Kos, Marsiglia, Pafo, Sofia, Varsavia, Zara e Zante, Brindisi con Madrid, Malta e Rodi. Complessivamente la compagnia conta dalla Puglia 67 rotte estive e 54 invernali verso oltre 20 Paesi, con oltre 300 voli in partenza a settimana.

“In quanto compagnia aerea più grande d’Italia, siamo lieti di offrire ripresa e crescita alla Puglia mentre l’Italia emerge dalla pandemia Covid” ha dichiarato il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness.

“Ryanair è un partner fondamentale per la Puglia che ha consentito ai pugliesi di raggiungere tutta Europa e all’Europa di venire in Puglia, dimostrando la sua affidabilità per performance e velocità nella ripresa dalla pandemia” ha detto il direttore generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò. Per celebrare i nuovi operativi da Bari e da Brindisi, Ryanair ha lanciato inoltre un’offerta con tariffe a partire da 19.99 euro per viaggi fino alla fine di marzo 2022. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì 30 luglio.

