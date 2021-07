Andreas Pereira, il brasiliano ha messo a segno un grandissimo gol con la maglia del Manchester United in amichevole

Conclusasi la parentesi in maglia Lazio, Andreas Pereira è tornato al Manchester United, club proprietario del cartellino. I tifosi biancocelesti ne acclamano il ritorno, e non è escluso che la dirigenza capitolina provi a rinnovare il prestito dell’attaccante anche per la prossima stagione.

Intanto Pereira scende in campo con la maglia dei Red Devils nell’amichevole contro il Brentford a Old Trafford, e si rende protagonista di un gol fantastico: il suo destro al volo da fuori area si spegne all’incrocio.

Stop what you’re doing and admire this piece of magic #MUFC @AndrinhoPereira — Manchester United (@ManUtd) July 28, 2021

