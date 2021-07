Irpiniatimes.it

Ad Ariano Irpino, domenica 1° agosto è in programma la tradizionale Fiera dei Martiri, che si svolge nel Rione Martiri, lungo Via Villa Caracciolo.

Per lo svolgimento di questo importante appuntamento, è stata disposta apposita ordinanza con la quale si dispone il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta dalle ore 6,00 alle ore 14,00, nel tratto compreso tra il semaforo sulla SS90 Martiri/Via Villa Caracciolo e il Piazzale antistante l’ex Havana Club.

I cittadini residenti potranno raggiungere le proprie abitazioni, transitando lungo le strade limitrofe alla zona destinata alla fiera.

Sono esclusi dal rispetto dell’ordinanza i veicoli delle Forze dell’Ordine e di soccorso e i veicoli ad esclusivo servizio della manifestazione.

