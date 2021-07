L’ex attaccante Francesco Baiano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Le sua parole sulla Lazio, Sarri e Immobile

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex attaccante Francesco Baiano, ha parlato dell’approccio di Sarri alla Lazio e di Ciro Immobile.

Le sue parole: «Tutti ricordano il Napoli di Sarri, ma per vedere quel gioco lì servono anni. Maurizio non può mandare via venti giocatori e prenderne venti, sta lavorando sugli interpreti e credo ci vorranno 4 o 5 mesi per vedere i risultati. Immobile? Dipende dai compagni e dai palloni che arriveranno, lui è una sentenza. All’Europeo ha fatto fatica perché era isolato, ma credo che con Sarri possa arrivare nuovamente in doppia cifra»

L’articolo Baiano: «A Sarri servirà tempo. Immobile? Può arrivare in doppia cifra» proviene da Lazio News 24.