Per la prima serata in tv, mercoledì 28 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Superquark”, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020; condotto da Alessandra De Stefano.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Su Canale5 alle 21.20 verrà proposto “All togther now – Edition estate”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Benvenuti a casa mia”; su Rai4 alle 21.20 “Unthinkable – Gli ultimi sopravvissuti”;su Iris alle 20.55 “Mickey occhi blu”; e su Italia2 alle 21.10 “Lupin III vs Detective Konan”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15 con “I Wiener Philarmoniker e Riccardo Muti, una lunga amicizia in musica”. Un concerto per omaggiare l’ottantesimo compleanno del M° Muti che dal podio del Teatro alla Scala – di Milano dirige la Wiener Philarmoniker.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.15 il telefilm “Chicago Fire”; su La7 alle 21.15 la docufiction “Hunting Hitler – Caccia a Hitler”; su La7D alle 21 la sere “Damages”; su La5 alle 21.05 la replica di “Temptation Island” e su Mediaset Extra alle 21.10 la replica di “Cultura moderna slurp”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset